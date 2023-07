Algeria: aperte 22 nuove pompe di benzina nel primo semestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha aperto 22 stazioni nuove pompe di benzina, portando così il totale a 2.600 stazioni di servizio distribuite nelle diverse municipalità del Paese nordafricano: 2.200 appartengono alla Società nazionale per la commercializzazione e la distribuzione di prodotti petroliferi (Naftal) e 400 ai privati. Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità di regolazione degli idrocarburi (Arh), Rachid Nadil, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Nel corso dei primi sei mesi del 2023, sono pervenute circa 200 richieste di autorizzazione per avviare attività di stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi, nonché per la creazione di unità di produzione e stoccaggio di oli lubrificanti e rigenerazione degli oli. L’Arh ha risposto positivamente a 91 di queste richieste, ha commentato Nadil. (Ala)