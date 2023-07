Spagna: socialisti, dopo conteggio voti esteri situazione per investitura "resta la stessa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di una possibile nuova investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo, dopo che il Partito popolare (Pp) ha strappato un seggio ai socialisti a Madrid con il conteggio dei voti all'estero, "rimane la stessa". Lo ha detto il portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al Congresso dei deputati, Patxi Lopez. In base al ricalcolo, i popolari hanno ora 137 deputati rispetto ai 121 dei socialisti. Secondo Lopez, il computo non implica alcun cambiamento rispetto alla situazione precedente e, a suo avviso, sarà Uniti per la Catalogna (JxCat) di Carles Puigdemont a dover decidere se preferire un governo "di progresso nelle libertà e nei diritti" o uno di "ultradestra" e di "indugio nell'impegno alla coesistenza". Il rappresentante socialista ha aggiunto che i due blocchi che aspirano a formare un governo differiscono anche nel modo in cui comprendono e rispettano "la diversità e le singolarità" della Spagna. "Alla fine, questo è ciò che è ancora in gioco dopo le elezioni del 23 luglio, dove la maggioranza dei cittadini ha detto di non volere alcun tipo di regressione", ha sottolineato il portavoce socialista. (Spm)