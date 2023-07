San Siro: Piscina (Lega), con vincolo Sala caccia Milan e Inter dalla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partita è finita: con il vincolo che sta per porre la Soprintendenza sul Meazza, ha termine la telenovela sulla questione stadio. Purtroppo, tergiversando per 12 anni, Sala e la sinistra hanno di fatto cacciato Milan e Inter dalla città". A dichiararlo in una nota è Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di Milano. "Purtroppo, continuando a perdere tempo e cambiando in continuazione posizione per rendere felice una maggioranza di sinistra colabrodo", prosegue Piscina, "Sala ha, consapevolmente, fatto trascorrere gli anni al fine di garantirsi il vincolo architettonico allo stadio e potersi scrollare mediaticamente di dosso le sue gravi responsabilità". "Non è una novità - aggiunge - che il Milan abbia già acquisito l'area di San Donato dove realizzerà il nuovo stadio. Ora anche l'Inter ha preso un'area di Rozzano in diritto di esclusiva fino al 2024 per valutare il progetto". "A pagarne le conseguenze saranno ancora una volta i milanesi: 9 milioni di euro annui in meno nelle casse comunali per il mancato affitto dello stadio, che dovranno essere ripianati con nuovi aumenti di tariffe, e un crollo dell'indotto turistico, commerciale, e sull'utilizzo dei mezzi pubblici in relazione alle partite nazionali e internazionali che avrebbero giocato le 2 squadre, attirando tifosi da tutto il mondo", evidenzia ancora l'esponente della Lega. "La Lega, al contrario di altri partiti totalmente divisi al loro interno, ha sempre avuto una posizione chiara sulla necessità di fare tutto il possibile per garantire la permanenza di Milan e Inter a Milano, proprio per il grave danno economico e d’immagine che avrebbe portato il loro allontanamento", conclude Piscina. (Com)