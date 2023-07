San Siro: Cucchiara e Gorini (Ev), ora un bando internazionale per la rifunzionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe opportuno lanciare un bando internazionale per la rifunzionalizzazione e la gestione dello stadio e dell'area circostante". A dichiararlo sono i consiglieri di Europa Verde, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini. "La tesi secondo la quale il Meazza rimarrebbe una cattedrale nel deserto senza i club è contraddetta dai dati", notano i due consiglieri. "MIStadio, la società che gestisce l’impianto per conto di Milan e Inter nella stagione 2021/2022 ha incassato dall’affitto dello stadio per eventi (cioè solo per i concerti della stagione estiva) circa 6,593 milioni mentre il Comune, per l’affitto, riscuote annualmente dalle società calcistiche la modica cifra di 8,562". "Si comprende quindi che se lo stadio fosse utilizzato per concerti ed altri eventi sportivi per tutto il resto dell’anno ci sarebbero i margini per sostenere economicamente la struttura già oggi", sottolineano Cucchiara e Gorini. "Tant’è che altre società si sono dimostrate interessate a prenderla in gestione. Crediamo che tale ipotesi vada ulteriormente e esplorata, e dunque metteremo in discussione un ordine del giorno per chiedere di commissionare uno studio sulla rifunzionalizzazione dello stadio Meazza che ci permetta di valutare questa opzione", concludono.(Com)