India: violenza sulle donne, indagini su video Manipur passano a Ufficio centrale investigazione

- L’Ufficio centrale di investigazione (Cbi) dell’India, per iniziativa del ministero dell’Interno, ha preso in carica l’inchiesta sugli abusi contro donne di etnica kuki nel Manipur oggetto di un video diffuso sui social network. Finora le indagini sono state svolte dalla polizia dello Stato, teatro di scontri etnici dall’inizio di maggio nell’ambito dei quali si inserisce il caso. Gli inquirenti hanno arrestato sette persone sospettate di essere coinvolte a vario titolo. L’episodio risale al 4 maggio, nel villaggio di B Phainom del distretto di Kangpokpi. Secondo le ricostruzioni dei media, tre donne di kuki sono state sequestrate mentre tentavano di scampare a un attacco contro il loro villaggio, insieme a due uomini che sono stati uccisi (tutti parte della stessa famiglia). Due donne sono state denudate ed esposte in pubblico. La terza avrebbe subito uno stupro di gruppo. (segue) (Inn)