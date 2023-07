India: scontri etnici nel Manipur, delegazione parlamentare opposizione in visita nello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di parlamentari dell’Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano (India) è giunta oggi in visita nello Stato del Manipur, teatro di scontri etnici da maggio. La delegazione è composta da 21 membri della Camera del popolo e del Consiglio degli Stati, i due rami del parlamento federale. Domani, nella seconda e ultima giornata della visita, deputati e consiglieri incontreranno la governatrice statale, Anusuiya Uikey, che oggi si è recata in un campo di sfollati nel distretto di Churachandpur, epicentro delle violenze. Quella del governatore è una figura di garanzia; il capo del governo è Nongthombam Biren Singh. Entrambi, comunque, sono esponenti del Partito del popolo indiano (Bjp), il partito del primo ministro, Narendra Modi. (segue) (Inn)