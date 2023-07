India: scontri etnici nel Manipur, delegazione parlamentare opposizione in visita nello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati governativi aggiornati al 4 luglio, gli scontri hanno provocato 142 morti, oltre 300 feriti, 5.053 incendi dolosi e 54.488 sfollati. La questione sta dominando la sessione parlamentare, iniziata il 20 luglio e in programma fino all’11 agosto, con accese proteste che hanno causato numerose interruzioni dei lavori. L’opposizione ha presentato una mozione di sfiducia contro Modi, a firma del deputato Gaurav Gogoi, del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito della minoranza. L’opposizione chiede una dichiarazione del premier sulla crisi del Manipur. Modi, infatti, ha espresso “dolore e rabbia” per gli abusi sulle donne documentato da un video diffuso in concomitanza con l’avvio della sessione, ma non si è pronunciato sulla situazione generale dello Stato nord-orientale, un silenzio che gli è stato contestato da Mallikarjun Kharge, presidente del Congresso. (segue) (Inn)