Italia-Algeria: console a Napoli, “favoriremo interazione tra algerini e comunità locale”

- Il nuovo consolato generale d’Algeria a Napoli come “spazio per sostenere e coinvolgere le competenze algerine nel percorso di sviluppo della nuova Algeria”, ma anche come strumento per “agevolare la comunicazione e l'interazione tra la comunità locale e la comunità algerina residente” in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Così il console generale algerino a Napoli, Chaouki Chemmam, commenta ad “Agenzia Nova” l’inaugurazione del consolato nel capoluogo partenopeo avvenuta il 27 luglio scorso. “L'Italia è un Paese amico, con cui condividiamo relazioni eccezionali basate sul reciproco rispetto. Queste relazioni solide risalgono al periodo della lotta del popolo algerino per riconquistare la propria sovranità. In questo contesto, ricordiamo il prezioso sostegno del compianto eroe Enrico Mattei all'Algeria, che gli valse giustamente il titolo di 'amico della rivoluzione algerina' e l'omaggio di intitolargli il gasdotto che collega l'Algeria all'Italia”, riferisce Chemmam. Una decisione, quella di aprire a Napoli un secondo consolato in Italia dopo quello di Milano, maturata dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, durante la visita di amicizia e lavoro in Italia nel maggio dell'anno scorso. “Siamo fieri di essere testimoni di un nuovo capitolo scritto nel libro degli impegni mantenuti”, aggiunge il console generale. (Res)