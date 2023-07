Italia-Algeria: nuovo consolato generale a Napoli aprirà le porte il primo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo consolato generale d’Algeria inaugurato a Napoli lo scorso 27 luglio aprirà le sue porte a partire da martedì prossimo, primo agosto 2023. Lo annuncia ad “Agenzia Nova” il console generale algerino a Napoli, Chaouki Chemmam. “Sarà facilitata l'erogazione dei servizi consolari ai cittadini algerini residenti nelle province di riferimento (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) in tutte le sue forme. Parallelamente, dichiaro l'avvio dei lavori anche a livello di servizio visti a beneficio dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio nazionale algerino residenti nella circoscrizione del territorio del consolato”, afferma Chemmam. Il consolato, inoltre, lavorerà “per rafforzare i legami economici tra organizzazioni di imprenditori, commercianti economici, industriali e università in Algeria e in Italia organizzando vari incontri e manifestazioni inerenti”, ha concluso. (Res)