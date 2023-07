Italia-Algeria: console a Napoli, “pronti ad aiutare operatori economici e industriali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura del nuovo consolato generale algerino a Napoli “costituirà una base di supporto e di comunicazione tra le organizzazioni imprenditoriali e gli operatori economici e industriali in Algeria e in Italia, favorendo così le opportunità di investimento: ciò contribuirà ad aumentare il livello degli scambi commerciali ed economici tra i due paesi”. Lo afferma ad “Agenzia Nova” il console generale algerino a Napoli, Chaouki Chemmam. “L'apertura del consolato generale d'Algeria a Napoli si inserisce nel quadro del rafforzamento dell'apparato diplomatico al servizio degli alti obbiettivi della politica estera algerina, e come estensione dell'amicizia, del buon vicinato e della cooperazione storica tra l'Algeria e l'Italia. Questo passo avrà un impatto positivo sulle relazioni bilaterali tra Algeria e Italia rafforzando i legami economici e la comunicazione culturale, scientifica e sociale tra i due paesi a livello del sud Italia”, afferma Chemmam, auspicando un “impatto positivo sulle relazioni bilaterali tra Algeria e Italia rafforzando i legami economici e la comunicazione culturale, scientifica e sociale tra i due Paesi a livello del sud Italia”. (Res)