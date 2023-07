Ucraina: direttore intelligence, entreremo “presto” in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe ucraine entreranno “presto” in Crimea. Lo ha sostenuto Kyrylo Budanov, a capo del Direttorato centrale di intelligence del ministero della Difesa di Kiev. Parlando al canale televisivo “Tsn”, Budanov ha affermato che la liberazione della penisola dalle forze occupanti russe non tarderà ad arrivare ma non ha specificato una data. Il direttore dell’intelligence ha anche parlato della presenza militare del gruppo di mercenari Wagner in Bielorussia, definendone la minaccia “irrealistica”. (Kiu)