- Dai primi rilievi effettuati nell'area interessata da un incendio a Ciampino, al confine con le frazioni di Cava dei Selci e Santa Maria delle Mole, è emerso che i rifiuti oggetto di combustione sono in particolare ingombranti come materassi e mobilio dismesso. È quanto si legge in una nota congiunta della Conferenza dei sindaci della Asl Roma 6. (Rer)