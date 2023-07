Rai: nessun eccesso di appalti esterni per l'Approfondimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento a quanto sostenuto dall’Usigrai circa il ricorso ad appalti esterni per la realizzazione di programmi della Direzione Approfondimento e, in particolare, di quello affidato a Salvo Sottile, Rai precisa che la realtà rappresentata dal sindacato dei giornalisti Rai non corrisponde al vero, come si sarebbe potuto facilmente verificare con l’Azienda stessa. Prima di tutto, per il genere Approfondimento, le produzioni interne sono circa l’80 per cento di quelle totali e, su un totale di 44 produzioni, solo 7 prevedono il ricorso ad appalti, acquisti o coproduzioni. In particolare, poi, gli appalti sono solo 3 dei quali uno solo totale, mentre gli altri due sono parziali e prevedono perciò una componente produttiva interna. E questo è il caso della prossima produzione del lunedì sera su Rai 3 con Salvo Sottile. E vale la pena di sottolineare come nella stagione 2022-2023 le produzioni che hanno previsto la contrattualizzazione di società esterne siano state 12, rispetto alle 7 attuali, pur a fronte di un numero minore di produzioni totali (42) rispetto al piano 2023/2024. Quanto, infine, al presunto costo ritenuto “esorbitante”, le 7 produzioni con contratti a società esterne del piano 2023/2024 valgono circa poco più di 7 milioni di euro (compresi i costi industriali non di pertinenza delle società), mentre le 37 produzioni totalmente interne valgono circa 32 milioni di euro.(Com)