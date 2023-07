Mafia: Piantedosi, Chinnici esempio e testimonianza di coraggio straordinario contro Cosa nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quaranta anni fa il giudice Rocco Chinnici, il maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato dei Carabinieri Salvatore Bartolotta e il portiere del palazzo di via Pipitone Federico, Stefano Li Sacchi, furono uccisi per mano mafiosa nel sanguinoso attentato contro un magistrato di altissimo valore che introdusse fondamentali innovazioni nelle modalità di indagine e di contrasto alla criminalità organizzata". Lo dichiara il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "La figura del giudice Chinnici - sottolinea - è un esempio e la testimonianza dell’impegno e del coraggio straordinario di chi per combattere Cosa nostra ha pagato con la propria vita. Ricordare le vittime di mafia è un doveroso tributo al loro sacrificio e un forte monito, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, su quanto sia importante proseguire con determinazione per sconfiggere le organizzazioni criminali”.(Rin)