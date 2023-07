© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 6 presente con i tecnici Spresal nell'impianto per lo stoccaggio dei rifiuti in cui è in corso un rogo raccomanda alla cittadinanza: "Laddove è visibile il fumo e l'odore dovesse essere intenso di tenere le finestre chiuse e non uscire da casa a meno che non venga richiesto dagli addetti al soccorso". (Rer)