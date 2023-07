Ciampino: prime verifiche in area incendio, presente anche procura Velletri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul luogo dell'incendio che si è sviluppato stamattina nell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi di proprietà di Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari a Ciampino, al confine con le frazioni di Cava dei Selci e Santa Maria delle Mole, è presente anche il Pubblico ministero Giuseppe Travaglini, della procura di Velletri, per le prime disposizioni sulle attività di indagine, delegate alle forze di polizia presenti. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale di Ciampino e polizia di Città metropolitana di Roma Capitale, la polizia di Stato, la polizia ferroviaria, la tenenza dei carabinieri di Ciampino e Castel Gandolfo. (Rer)