Cina-Francia: Dialogo economico, Pechino confida in Parigi per migliorare cooperazione con Ue

- Il vicepremier cinese, He Lifeng, e il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, hanno copresieduto oggi a Pechino, nel complesso diplomatico Diaoyutai State Guesthouse, il nono Dialogo economico e finanziario di alto livello Cina-Francia. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva di Hong Kong “Rthk”. He Lifeng ha affermato che le relazioni bilaterali hanno una buona base e che la Cina è disposta ad approfondire la cooperazione con la Francia nella finanza e nell’innovazione tecnologica. Inoltre, Pechino spera nel ruolo di Parigi per “stabilizzare il tono” della cooperazione tra la Cina e l’Unione europea. Per Le Maire è necessario prendere in considerazione l’espansione e l’approfondimento della cooperazione economica e finanziaria tra la Francia e la Cina. I due Paesi, inoltre, dovrebbero rispondere congiuntamente alle sfide della trasformazione verde, della ristrutturazione della catena del valore e della rivoluzione tecnologica.(Cip)