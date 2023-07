Pnrr: Calandrini (Fd'I), governo fa conti con la realtà e l'Europa apprezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'italia, come promesso, non perderà i fondi del Pnrr. L'Europa ha accettato le modifiche apportate ai progetti e ha sbloccato i fondi della terza rata ai quali seguiranno quelli della quarta. C'è voluto del tempo ma chi ci ha preceduto avrebbe dovuto sapere che chiedere i fondi fosse la parte più semplice del lavoro e che poi quei fondi avremmo dovuto spenderli in progetti remunerativi. Oggi tutto questo, grazie all'egregio lavoro del Ministro Fitto e di tutto il Governo, è finalmente possibile". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. (Rin)