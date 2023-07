Caldo: Coldiretti, allarme granchio blu, a rischio tremila imprese familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' allarme sulle coste italiane per l'invasione del granchio blu spinta dal caldo e dai cambiamenti climatici con gravissimi danni agli allevamenti di cozze e vongole e all'intero ecosistema, che mettono a rischio la sopravvivenza di tremila imprese nel delta del Po con ia minaccia che si sta allargando pericolosamente ad altri territori. A lanciare l'allarme è la Coldiretti con il presidente Ettore Prandini che ha inviato una lettera al ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare chiedendo un intervento urgente con misure di sostegno alle imprese colpite. Il granchio blu o granchio reale blu è una specie aliena per il Mar Mediterraneo – sottolinea Coldiretti -, originaria delle coste Atlantiche dell'America, che raggiunge anche il chilo di peso e sta prendendo il sopravvento nei fondali della costa Adriatica, sterminando vongole veraci, cozze, uova, altri pesci e molluschi. Il fenomeno sta assumendo le proporzioni di una vera e propria "calamità naturale" – denuncia Prandini nella missiva -, che minerà la sopravvivenza della principale economia ittica del Delta del Po e la conseguenza, se non fermato, sarà la chiusura di circa 3.000 imprese familiari e la scomparsa di vere e proprie eccellenze alimentari. Ma ormai la presenza del granchio si segnala su tutte le sponde dell'Adriatico, da Nord a Sud. (segue) (Rin)