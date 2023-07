Salario minimo: Richetti (Azione), se Meloni discute merito Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Se il salario minimo è entrato nell'agenda di governo, è merito del riformismo di Carlo Calenda. Voglio essere molto chiaro: se al primo incontro Meloni ci dice di essere molto interessata al tema, ma che non si va oltre i 7-8 euro l'ora, allora mi alzo e vado via. Se, invece, il presidente del Consiglio propone una legge complessiva sulla rappresentanza, che elimini tutta la contrattazione pirata e i sindacati autonomi, allora quello è un lavoro che non so se possono essere sufficienti i 20 giorni di settembre che si sono presi di tempo". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, in un'intervista a "Il Tempo". "Le opposizioni partivano da cinque testi di legge e sono arrivate ad uno solo, di grandissimo equilibrio, che io rivendico con forza. La maggioranza, con quale proposta arriva? Quella di Forza Italia, e di Antonio Tajani, è una proposta unitaria del centrodestra?".(Rin)