Polonia: premier Morawiecki, oltre 100 militari Wagner diretti verso il corridoio di Suwalki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha informazioni per le quali oltre cento combattenti del gruppo paramilitare russo Wagner si sono diretti verso il corridoio di Suwalki. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, durante una conferenza stampa a Gliwice, in Slesia. “Questo è certamente un passo verso nuovi attacchi ibridi in territorio polacco”, ha affermato il capo del governo. Morawiecki ha ricordato che la Polonia fa i conti da due anni con un “attacco permanente” al confine polacco-bielorusso. Solamente nel 2023 i tentativi di attraversamento illegale della frontiera da parte di migranti sono stati 16 mila. “Ora la situazione è diventata ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni per le quali oltre cento combattenti del gruppo Wagner si sono spostati in direzione del corridoio di Suwalki, non lontano da Hrodna in Bielorussia”, ha affermato il premier. “Probabilmente si travestiranno da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno i migranti illegali a entrare in territorio polacco, a destabilizzare la Polonia. Probabilmente cercheranno anche di infiltrarsi in territorio polacco, fingendosi migranti, e questo rappresenta un rischi aggiuntivo”, ha avvertito Morawiecki. Il corridoio di Suwalki è un lembo di terra lungo un centinaio di chilometri al confine terrestre tra Polonia e Lituania e separa il confine bielorusso dall’exclave russa di Kaliningrad. (Res)