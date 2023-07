© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanata un'allerta gialla (rischio ordinario) dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio. L'allerta resta attiva fino alla mattinata di domani, domenica 30 luglio. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (Com)