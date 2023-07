Siria: segretario alla Difesa Usa denuncia “comportamento irresponsabile” dei piloti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrebbe smetterla di adottare un "comportamento irresponsabile" nello spazio aereo della Siria. Lo ha detto il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, in una conferenza stampa a Brisbane, in Australia. Per due volte nell’arco di una settimana, aerei militari russi hanno svolto manovre vicino ai droni statunitensi nei cieli della Siria. In particolare, lo scorso 25 luglio un aereo da combattimento russo aveva danneggiato un drone MQ-9 Reaper statunitense in Siria, lanciando alcuni “flares”, artifici pirotecnici che producono un intenso calore e vengono utilizzati per sviare missili con guida all’infrarosso, contro il velivolo Usa. "Chiediamo alla leadership russa di fornire indicazioni alle loro truppe di rispettare le leggi del cielo e di cessare questo comportamento irresponsabile", ha detto Austin. "Continueremo a impegnarci utilizzando i canali stabiliti per trasmettere la nostra preoccupazione. Continueremo a operare come abbiamo sempre fatto e proteggeremo le nostre forze e le nostre risorse", ha affermato Austin. (Res)