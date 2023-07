Sri Lanka-Giappone: Wickremesinghe riceve Hayashi, focus su ristrutturazione debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato singalese ha assicurato la massima attenzione alla trasparenza e alla comparabilità e ha ribadito l’apprezzamento per il contributo giapponese alle discussioni in corso. Hayashi ha sottolineato l’attenzione che il Giappone attribuisce all’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (Iora), che da ottobre sarà sotto la presidenza dello Sri Lanka. Il ministro giapponese, accompagnato da una delegazione di funzionari del suo dicastero, e arrivato ieri per una visita di due giorni. Giunto dall’India, proseguirà il suo viaggio, in programma fino al 4 agosto, con tappe nelle Maldive, in Sudafrica, in Uganda e in Etiopia. (Git)