Città metropolitana Roma: delegata Bilancio, bene ok a piano opere e variazione

22 luglio 2021

- Con l'approvazione del piano delle opere per il triennio 2024-2026 e la nuova variazione di bilancio, la Città Metropolitana di Roma Capitale "conferma il suo andamento fortemente positivo. Conti a posto, nuovi interventi su istituti scolastici superiori a Roma e negli altri 120 Comuni, ulteriori fondi per verde pubblico, viabilità e manifestazioni culturali, sono la riprova dell'importante lavoro messo in campo, insieme con il sindaco Roberto Gualtieri, in questi 20 mesi di governo dell'ente, a vantaggio dei territori della Capitale e della sua provincia, e ciò nonostante le difficoltà finanziarie esistenti". Lo dichiara in una nota la delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma , Cristina Michetelli. (segue) (Com)