Città metropolitana Roma: delegata Bilancio, bene ok a piano opere e variazione (2)

- "I nostri territori sono particolarmente vivaci e, dopo anni di totale inerzia, la Città Metropolitana è tornata a supportarli direttamente - aggiunge -. Ci aspettiamo che il governo Meloni, in occasione del nuovo disegno di legge sulla trasformazione anche di questi enti, voglia estenderne le competenze e prevedere per loro nuove risorse. Il sistema delle province appartiene ad una tradizione storica e culturale che i comuni percepiscono come molto vicina. Il nuovo modello delle Città metropolitane, introdotto con la riforma Del Rio e che comprende anche le città capoluogo, si è rivelato una innovazione politica positiva per i territori, che, oltre ad un migliore coordinamento tra enti, ha permesso anche di superare antiche contrapposizioni prive di senso. Tuttavia si avverte l'urgente bisogno di una loro trasformazione istituzionale, che le doti di competenze, risorse e strumenti adeguati per poter esplicare appieno il proprio ruolo". (Com)