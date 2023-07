Lavoro: Filt, inaccettabile operaio investito su A25, bisogna intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nuova intollerabile morte sul lavoro". Ad affermarlo la Filt Cgil nazionale, ricordando che "questa volta, nel pieno delle partenze per le vacanze, succede in un cantiere mobile sull'autostrada A25 nei pressi della Stazione di Avezzano, dove a perdere la vita ieri, mentre svolgeva il proprio lavoro di manuntenzione del tratto autostradale, è un operaio di 32 anni, investito da un camion". "Oltre a piangere una nuova vita umana innocente - prosegue la Federazione nazionale dei Trasporti della Cgil - ed esprimere tutta la nostra vicinanza ai familiari ed a colleghi non possiamo che richiamare l'applicazione tutte le necessarie misure sui temi della sicurezza del lavoro su strade e autostrade". "Aspettiamo - sostiene la Filt - che le autorità preposte facciano tutti gli approfondimenti del caso affinchè emergano le responsabilità su quanto accaduto ma allo stesso tempo richiamiamo sin da subito istituzioni, enti, datori di lavoro e politica ad occuparsi ed intervenire per la salute e sicurezza sui tutti i luoghi di lavoro anche le autostrade". (Rin)