Milano: Sardone (Lega), possibile aumento biglietto Atm, ennesimo schiaffo ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il biglietto Atm potrebbe aumentare ancora: altri 10 centesimi in più dopo il fresco rincaro a 2,20 euro a singola corsa. Una vergogna, l'ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini milanesi e ai pendolari". A dichiararlo in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Con che coraggio il sindaco Sala parla di green e mobilità sostenibile? Chiude la città alle auto, tra Area B, ztl, autovelox, strisce blu, zone 30 e Area C a 7,50 euro, e poi continua a rincarare i trasporti pubblici? Un non senso assoluto e molto dannoso", continua. "Sala esca dalla modalità sanguisuga e cominci a mettersi nei panni dei milanesi di cui è sindaco al posto che usarli come bancomat per ripianare i suoi buchi di bilancio", conclude Sardone. (Com)