Cile: Banca centrale abbassa tasso di riferimento di un punto

- La Banca centrale del Cile ha deciso ieri di ridurre il tasso di riferimento di cento punti base, portandolo al 10,25 per cento. Si tratta del primo taglio operato dal comitato di politica monetaria dallo scorso ottobre, mese in cui il tasso era arrivato al record storico dell'11,25 per cento. La decisione, adottata all'unanimità, serve ad avviare "il ciclo di riduzione del tasso, basato nel consolidamento del processo di convergenza inflazionaria". A giugno, l'indice dei prezzi al consumo del Cile (Ipc) è cresciuto del 7,6 per cento su base annua, in calo dello 0,2 per cento rispetto a maggio. Si tratta del secondo calo mensile dell'anno: a febbraio l'Ipc aveva registrato un calo dello 0,1 per cento. Nei primi sei mesi dell'anno, i prezzi hanno registrato un aumento del 2,1 per cento. (Abu)