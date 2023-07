M5s: Conte, Meloni riscrive la sua storia politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che la presidente Meloni prova a riscrivere la sua storia politica. Ha appena dichiarato che quando era all’opposizione non aveva problemi a dialogare e ricorda che ha votato il taglio dei parlamentari e l’appoggio alla linea di Draghi sul sostegno militare all’Ucraina. Dall’alto di questi suoi illuminati esempi ci invita, oggi che siamo all’opposizione, a essere più aperti al dialogo". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Quanto al passato, preciso - e non è questione di pignoleria ma di sostanza politica - che non ci ricordiamo affatto una Meloni dialogante durante il periodo più duro della pandemia del Conte II. Ricordiamo quando si accalorava per convincere i cittadini che eravamo dei 'criminali'. Ci ricordiamo - prosegue Conte - una leader che, con veemenza, contestava ogni misura a prescindere, persino la dichiarazione dello stato di emergenza, che poi lei stessa ha adottato qualche mese fa, sopraffatta dagli sbarchi incontrollabili. Ci ricordiamo persino una opposizione che si è rifiutata di raccogliere l’invito a confrontarsi a Villa Pamphili per dare un contributo alla costruzione del Pnrr". (segue) (Rin)