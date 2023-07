Mafia: Tajani, hanno vinto i caduti e non i loro assassini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno vinto i caduti, non hanno vinto i loro assassini. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di commemorazione del 40mo anniversario dell'uccisione del giudice antimafia Rocco Chinnici a Palermo. “Commemorare i caduti per la patria è un dovere per tutti quanti noi. Dico caduti per la patria perché chi, come Rocco Chinnici, i carabinieri della scorta e anche il portiere che faceva la guardia a questa abitazione, sono caduti per l’Italia, per garantire legalità a un grande Paese che doveva e che deve ancora affrontare una dura lotta contro la malavita organizzata. E’ un cancro che grazie al lavoro di uomini come Rocco Chinnici e dei suoi collaboratori l’Italia sta riuscendo ad estirpare”, ha dichiarato Tajani. (Res)