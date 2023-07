Libano: Nasrallah (Hezbollah), questione presidenziale rimandata a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile elezione del presidente della Repubblica in Libano, carica vacante ormai da nove mesi, è rimandata a settembre. Lo ha detto Hassan Nasrallah, segretario generale dell’organizzazione paramilitare sciita Hezbollah, il “Partito di Dio” alleato dell’Iran. In un discorso per la festa dell’Ashura, Nasrallah ha detto che “è chiaro tutti aspettano settembre” per vedere qualche progresso nella risoluzione del dossier presidenziale. Una via d'uscita a questa impasse politica, secondo il leader dell’influente partito sciita, si può trovare solo se si aprono "dialoghi seri" sull'argomento. “Questo è quello che stiamo cercando di fare e speriamo di riuscirci”, ha aggiunto. Le parole di Nasrallah fanno eco alla proposta dell'inviato del presidente francese in Libano, Jean-Yves Le Drian, che ha suggerito un incontro tra le diverse forze politiche durante la sua ultima visita in Libano questa settimana. Il leader del partito sciita ha anche chiesto di “non bloccare il Parlamento libanese” (paralizzato dall'elezione, fallita per 12 volte, del nuovo capo dello Stato) consentendogli di legiferare, posizione che ricalca quella degli alleati del movimento Amal del presidente del Parlamento, Nabih Berry. (Lib)