Mafia: Tajani, Chinnici è stato il primo con una visione diversa del contrasto alla malavita

- Se Matteo Messina Denaro è stato arrestato lo si deve anche alla capacità rivoluzionaria di Rocco Chinnici, il primo magistrato in Sicilia ad avere una visione diversa nel contrasto alla malavita, il coinvolgimento della società civile, perché aveva capito che il vero rischio era che la malavita mettesse radici laddove le doveva mettere lo Stato, cioè tra i cittadini. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di commemorazione del 40mo anniversario dell'uccisione del giudice antimafia Rocco Chinnici a Palermo. “L’hanno ucciso proprio per questo, aveva capito cosa stava accadendo e cosa bisognava fare per contrastare la criminalità. Con i suoi uomini, come i tanti caduti nella lotta contro la criminalità, deve essere un esempio positivo per i nostri figli e nipoti. Non soltanto in terra di Sicilia e nelle zone dell’Italia dove c’è a malavita organizzata”, ha detto Tajani. (Res)