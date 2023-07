Mafia: Tajani, i giovani magistrati prendano esempio da Chinnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani magistrati prendano esempio da Rocco Chinnici, i giovani carabinieri prendano esempio dai caduti, solo così potremo far crescere nuove generazioni e riscattare gli errori commessi da tanti italiani che hanno scelto la via del crimine. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di commemorazione del 40mo anniversario dell'uccisione del giudice antimafia Rocco Chinnici a Palermo. “Solo puntando sui valori possiamo rinforzare la nostra società e far sì che l'Italia guardi con ottimismo verso il futuro. Una società senza valori è destinata a sgretolarsi”, ha detto Tajani. Occorre “insegnare che le scorciatoie non servono, che il lavoro è la vera libertà, che il rispetto delle leggi è la vera libertà, non bisogna andare a cercare soluzioni alternative. A volte può sembrare più difficoltoso ma quando vai a cercare soluzioni alternative perdi la tua libertà”, ha continuato il ministro. “Per difendere il valore più importante della nostra convivenza civile dobbiamo combattere ogni tipo di criminalità. Rocco Chinnici è stato un esempio, come lo sono tutti coloro che si sono battuti: i carabinieri che vivono sempre ogni giorno dell’esempio di Salvo D’Acquisto, un altro giovane che ha dato la propria vita per aiutare gli altri. Questi caduti sono immortali”, ha affermato il vicepremier. (Res)