Mafia: Tajani, governo impegnato nella lotta senza tentennamenti

- Il governo è impegnato senza tentennamenti e senza alcuna tentazione di marcia indietro – anzi, con grande determinazione – nella lotta contro la mafia, la camorra, la ‘ndrangheta, la sacra corona unita, nel territorio nazionale e ovunque sia indispensabile contrastare il crimine organizzato. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di commemorazione del 40mo anniversario dell'uccisione del giudice antimafia Rocco Chinnici a Palermo. La malavita “traffico di esseri umani, armi, droga, sono sempre gli stessi. Inseguono il dio denaro, il dio degli affari, che però porta spesso morte e distruzione. Noi vogliamo invece che nella nostra società alberghino i valori di libertà, di democrazia, di dignità della persona”, ha detto Tajani. “La dignità non te la dà l’uso della droga, la partecipazione ad attività criminali, ma il lavoro. Dobbiamo tutti quanti impegnarci per creare lavoro per questi giovani. Lo dobbiamo a questi caduti che sono i veri vincitori della lotta contro la malavita organizzata”, ha continuato. “Come italiano, vicepremier e ministro degli Esteri sono fiero di essere concittadino di questi nostri caduti e credo che tutti gli italiani debbano essere fieri di queste persone che dobbiamo continuare a portare ad esempio. La malavita la combattiamo tutti i giorni, il bene vince sul male se abbiamo il coraggio ogni giorno di schierarci tutti, anche nelle piccole cose, dalla parte del bene contro il male. Vinceremo noi perché ci sono stati uomini coraggiosi come Rocco Chinnici e gli uomini che collaboravano con lui”, ha concluso il vicepremier. (Res)