Roma: moglie muore, marito affetto da demenza senile la veglia in casa tre giorni

- E' rimasto per oltre tre giorni al fianco della moglie morta in casa. Lo hanno scoperto oggi i carabinieri allertati dai condomini in piazza del Testaccio al civico 20 in zona Aventino a Roma. I militari sono entrati nell'appartamento rinvenendo il corpo della donna 69enne privo di vita, e al suo fianco il marito affetto da demenza senile. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza ed è stato accertato che la donna è morta per cause naturali. I carabinieri hanno informato le autorità competenti e i parenti stretti perché si occupassero dell'uomo. (Rer)