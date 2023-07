Ciampino: sindacato Anppe Vigili fuoco, materiali tossici nell'aria, servono più tutele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'impegno massiccio e tempestivo dei vigili del fuoco, intervenuti con mezzi speciali, a Ciampino "la nube di fumo sta riversando nell'aria quantità importanti di materiale tossico e purtroppo si fa sempre meno per evitare simili tragedie". Lo afferma in una nota Fernando Cordella, presidente del sindacato Anppe Vigili del fuoco. "Lo sappiamo che la raccolta dei rifiuti è un argomento complesso, bisogna partire da un corretto smaltimento integrandolo con una attenta prevenzione, la salute e sicurezza dei cittadini e in particolare di chi poi è costretto ad intervenire per mettere in sicurezza, come i vigili del fuoco, va tutelata ecco perché, lo diciamo da tanto tempo – continua Cordella - l'attenzione da parte degli amministratori deve essere alta per questa tipologia di aree. Serve una attenta pianificazione territoriale e urbanistica – conclude Cordella – anche con strumenti immediati sul piano regolatore generale, come gli elaborati rischio incidenti rilevanti per gli impianti rifiuti, che intervengano sia in fase di prevenzione che in termini di mitigazione dei rischi."(Rer)