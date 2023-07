Usa: Biden si riunirà con leader giapponese Kishida e sudcoreano Yoon il 18 agosto a Camp David

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ospiterà il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, il 18 agosto a Camp David (una delle residenze presidenziali, nel Maryland) per un vertice trilaterale. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Al vertice, i leader apriranno “un nuovo capitolo nelle loro relazioni trilaterali” mentre saranno ribaditi gli stretti legami bilaterali Usa-Giappone e Usa-Corea del Sud. L’incontro, si legge in una nota della portavoce Karine Jean-Pierre, servirà a promuovere una visione condivisa per affrontare le sfide alla sicurezza globale e regionale, promuovere un ordine internazionale basato sulle regole e rafforzare la prosperità economica. I tre leader discuteranno dell’espansione della cooperazione trilaterale nell’Indo-Pacifico e oltre, anche per affrontare la minaccia rappresentata dalla Cina e rafforzare i legami con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e le isole del Pacifico.(Was)