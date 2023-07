Niger: Unione africana condanna golpe e chiede ripristino ordine costituzionale entro 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana (Ua) ha condannato “con la massima fermezza” il colpo di Stato in Niger e ha chiesto al personale militare “il ritiro immediato e incondizionato nelle loro caserme” e il “ripristino dell’ordine costituzionale” entro 15 giorni. L’organo dell’Ua ha inoltre chiesto, in un comunicato stampa, “il rilascio del presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, trattenuto dai golpisti nella sua residenza, e di tutti gli altri detenuti”, minacciando “tutte le misure necessarie, comprese le sanzioni punitive, nel caso in cui non siano rispettati i diritti dei detenuti politici”. (segue) (Res)