Niger: Unione africana condanna golpe e chiede ripristino ordine costituzionale entro 15 giorni (2)

- In precedenza, l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che l’Unione europea “non riconosce e non riconoscerà le autorità risultanti dal colpo di Stato in Niger”. Il presidente nigerino Bazoum “è stato eletto democraticamente” e pertanto “resta l’unico presidente legittimo del Niger”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea. “La sua liberazione deve essere incondizionata e avvenire senza indugio”, si legge nella dichiarazione. “L’annuncio dei golpisti della sospensione della costituzione e dello scioglimento delle istituzioni democratiche indebolisce lo Stato e il popolo nigerino, la cui pace, stabilità e sicurezza devono essere preservate”, prosegue il testo. L’Ue chiede il ripristino completo dell’ordine costituzionale nel Paese ed è “pronta a sostenere future decisioni della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), inclusa l’adozione di sanzioni”. (segue) (Res)