Niger: Unione africana condanna golpe e chiede ripristino ordine costituzionale entro 15 giorni (4)

- Ieri, 28 luglio, l'autoproclamato Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) ha proclamato il generale Omar Tchiani, già capo della Guardia presidenziale, come nuovo capo della giunta militare. Dopo diverse ore d'incertezza, così, il Niger ha un "uomo forte" e, come già accaduto in passato, è ancora una volta un capo della Guardia presidenziale. Dopo Ibrahim Baré Mainassara, che prese il potere con un golpe militare nel 1996, e Daouda Malam Wanké, il generale che tre anni dopo lo destituì, è ora la volta del generale Tchiani, il quale ha tenuto un suo primo discorso in diretta televisiva. Nell’invitare alla “calma” e a far prova di “uno slancio patriottico" per "affrontare le sfide di sicurezza, economiche e sociali" del Niger, il generale ha esortato i Paesi amici del Niger a “dare fiducia alle nostre forze di difesa e di sicurezza, garanti dell'unità nazionale dell'integrità del territorio e dei superiori interessi della nostra Nazione", in una fase che ha definito “cruciale” per il Paese. (segue) (Res)