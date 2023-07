Niger: Unione africana condanna golpe e chiede ripristino ordine costituzionale entro 15 giorni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della compagnia Wagner, Evgenij Prigozhin, ha pubblicato un messaggio circolante su Telegram nel quale si è complimentato con i militari nigerini per il riuscito golpe, a conferma dell’ormai consolidata influenza russa nel Sahel. Prigozhin si è complimentato con il popolo del Niger per "l'indipendenza" acquisita e ha di fatto messo a disposizione la sua compagnia a supporto della lotta contro il terrorismo. "Questa è l'efficacia del gruppo Wagner: mille combattenti della compagnia sono in grado di ristabilire l'ordine e distruggere i terroristi, impedendo loro di danneggiare la popolazione civile degli Stati", ha dichiarato Prigozhin. Il leader di Wagner ha quindi affermato che con la rimozione del “presidente filo-francese” Bazoum i nigerini hanno "di fatto, guadagnato l'indipendenza" e riaffermato che gli ex colonizzatori destabilizzano deliberatamente i Paesi africani, prestando sostegno ai terroristi e alle bande illegali al fine di impedire lo sviluppo delle nazioni. (Res)