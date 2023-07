Cooperazione: l’Italia fornisce 18 tonnellate di aiuti umanitari alla Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volo umanitario con un carico di circa 18 tonnellate di medicinali, kit sanitari e tende della Cooperazione italiana è atterrato questa mattina a Mogadiscio, in Somalia. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il carico è stato disposto in risposta all’emergenza umanitaria causata dagli scontri intorno alla città di Las Anood, nel sud-est del Somaliland, su disposizione del vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Il carico è stato successivamente trasportato all’aeroporto di Garowe, da dove proseguirà verso le zone limitrofe alla città di Las Anood. (Com)