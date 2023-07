Ucraina: Zelensky in visita alle forze speciali di stanza vicino Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in visita alle forze speciali ucraine di stanza nei pressi di Bakhmut, nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto attraverso Telegram. “Direzione Bakhmut, posizioni avanzate delle forze di operazione speciali. Oggi sono qui per congratularmi con i nostri guerrieri per la loro giornata e per rendere omaggio alla loro forza”, ha riferito il capo dello Stato. “Non posso parlare dei dettagli delle operazioni in corso, solo quando il tempo sarà passato. Tuttavia, la performance dei vostri compiti per il bene dell’Ucraina è veramente eroica”, ha scritto Zelensky. Le forze speciali “non hanno consentito che il Paese venisse occupato”. (Kiu)