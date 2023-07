Roma: Gualtieri, breve incendio al Parco del Pineto, domato in poco tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Stamattina intorno alle 7 è stato domato un incendio scoppiato in una parte poco accessibile del Parco del Pineto a ovest di Roma. Lo riferisce il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sui social network. "Grazie all'immediata attivazione del sistema di Protezione Civile, la velocità di intervento dell'elicottero regionale adibito allo spegnimento è stata resa possibile dai droni che si alzano in volo ogni giorno per monitorare le aree verdi della Capitale - spiega Gualtieri -. Questo tipo di monitoraggio sperimentale impegna quotidianamente 5 droni in convenzione con Roma Capitale e uno regionale che individuano dall'alto eventuali colonne di fumo, segnalando in streaming le immagini ai vigili del fuoco che intervengono immediatamente, riducendo drasticamente i tempi delle segnalazioni tradizionali. Le zone monitorate sono principalmente i parchi e le aree verdi della città, che sono i due terzi dei 1.285 chilometri quadrati totali del territorio comunale". (segue) (Rer)