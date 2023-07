Roma: Gualtieri, breve incendio al Parco del Pineto, domato in poco tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare - prosegue Gualtieri - la Protezione civile di Roma Capitale, quella regionale e i vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente scongiurando il ripetersi di eventi disastrosi come l'incendio dello scorso anno proprio al Parco del Pineto e che proprio in queste ore sono ancora impegnati a domare un altro incendio che sta interessando il Comune di Ciampino. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e questa mattina ho chiamato la Sindaca Emanuela Colella a cui ho offerto il nostro massimo supporto. Il fattore tempo è essenziale nel contrasto agli incendi e l'utilizzo di nuove tecnologie come quelle di cui si è dotata Roma Capitale per prevenire e monitorare in tempo reale di eventuali focolai è vitale per tutelare i cittadini e il nostro territorio. Inoltre, è molto importante che tutti tengano alta l'attenzione e rispettino le regole". (Rer)