Ciampino: incendio rifiuti, Gualtieri chiama sindaca "Roma pronta a supporto"

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma e della Città metropolitana, Roberto Gualtieri, ha telefonato questa mattina alla sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, per offrire il massimo supporto e disponibilità nelle attività a tutela della cittadinanza a seguito dell'incendio - ancora in corso - divampato stamattina in un sito di stoccaggio di rifiuti. Lo riferisce Gualtieri sui social network: "Le operazioni di spegnimento (a Ciampino, ndr) sono tuttora in corso e questa mattina ho chiamato la Sindaca Emanuela Colella a cui ho offerto il nostro massimo supporto". (Rer)