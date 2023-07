Ciampino: Cgil Roma sud, servono investimenti urgenti contro incendi e per salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'alta colonna di fumo nero e denso si sta propagando sulla zona di Ciampino e Roma Sud ed è "ben visibile da tutti i Castelli Romani. L'aeroporto di Ciampino, a poche centinaia di metri dall'impianto, chiude la pista per fumo ritardando partenze e arrivi. Aria irrespirabile, finestre serrate, cielo che lentamente diventa nero aumentando le ansie e le preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine di Ciampino e Santa Maria delle Mole in quello che doveva essere un limpido sabato di luglio: questo il risultato dell'ennesimo incendio divampato poche ore fa nell'impianto di rifiuti speciali non pericolosi di via Enzo Ferrari a Ciampino dove i Vigili del Fuoco sono impegnati da ore tentando di domare le fiamme." Cosi, in una nota, la Cgil di Roma sud Pomezia Castelli. (segue) (Com)