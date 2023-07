Ciampino: Cgil Roma sud, servono investimenti urgenti contro incendi e per salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rifiuti speciali non pericolosi: rifiuti con percentuale alta di poliuretano, polistirolo, scarti di costruzione, rifiuti misti, vetroresina, pneumatici fuori uso, cavi, materiali isolanti, residui da pulizia stradale. La domanda è più che lecita, guardando il cielo diventare sempre più nero: restano non pericolosi per l'ambiente e per la salute quando prendono fuoco? - continua la nota -. Senza considerare che anche la sola attività, inevitabile, di estinzione dell'incendio potrebbe produrre un danno all'ambiente dovuto all'infiltrazione dei prodotti di spegnimento nel terreno che potenzialmente potrebbero raggiungere le falde". (segue) (Com)