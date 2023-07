Ciampino: Cgil Roma sud, servono investimenti urgenti contro incendi e per salute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E al netto dell'impatto sulla salute e sull'ambiente - prosegue la nota -, può un impianto a pochi metri dalla pista di un aeroporto internazionale, a poche centinaia di metri dal Grande raccordo anulare, a pochi passi dall'Appia Nuova e a pochi metri dal Parking dell'aeroporto considerarsi sicuro? Se è vero che gli incidenti possono verificarsi, è altrettanto vero che devono sempre essere messe in campo tutte le azioni possibili per evitarli: rispetto delle norme, delle prescrizioni. Controlli, monitoraggio, prevenzione. In questo Paese parliamo tanto di ambiente e sostenibilità ambientale ma non investiamo sul monitoraggio e sui controlli, senza i quali è impossibile attuare una vera transizione ecologica". (segue) (Com)